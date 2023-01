Relacionamento: é possível voltar com o ex de forma saudável? Imagem: reprodução Instagram (@netflixbrasil).

Nas resoluções de Ano Novo, vale colocar qualquer intenção ou fazer qualquer promessa: guardar dinheiro, cuidar da saúde, viajar mais, engatar em um relacionamento, entre outros pedidos. Mas será que tá liberado querer voltar com o ex nesse ano que se inicia?

Não é a coisa mais anormal do mundo terminar um relacionamento mesmo ainda gostando da pessoa. Inúmeros motivos podem ocasionar o fim, como a distância, discussões, etc., e é exatamente por isso que ainda fica uma pulga atrás da orelha sobre querer voltar ou não com alguém que você ainda ama.

Para reatar o relacionamento de forma saudável é preciso seguir algumas regras e pensar bem antes de tomar a decisão final. Em primeiro lugar, é de extrema importância compreender se o sentimento é recíproco ou se apenas um dos dois quer namorar novamente.

Além dos sentimentos que ainda existem, outro ponto importante antes de qualquer decisão é compreender o que ocasionou o fim e arrumar a bagunça para que o mesmo erro não aconteça novamente. Você provavelmente já ouviu falar do termo “relacionamento ioiô”, aquele tipo de romance que termina e volta muitas vezes, e acho que não é o que você almeja na sua relação, não é mesmo? Por isso é de extrema importância uma conversa franca expondo.

Uma terceira dica é compreender se você quer realmente reatar a relação ou se o que você está sentido é apenas carência. Isso ainda está ligado ao tópico anterior, onde muitos casais já não amam e ficam no vai-e-vem apenas por comodismo e por causa da carência. Nesse caso, é melhor seguir sozinha e ficar com alguém sem compromisso quando sentir vontade.

Após analisar esses três fatores e ter certeza do que você quer, é hora de partir para a ação. Não tenha medo de se expor e, se for o caso, assuma que o término foi um erro. Mas atenção! Esteja preparada para um não! Eu caso isso ocorra, não há nada o que possa ser feito a não ser respeitar a decisão. Querer forçar algo ou se tornar uma pessoa abusiva pode piorar tudo e o seu ex companheiro pode simplesmente te bloquear para sempre da vida dele.

