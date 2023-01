Os signos que podem ver o romance chegar no começo de 2023

Mais um ano começou e alguns signos podem ter uma maior chance de embarcar em romances nessa nova fase!

Confira os signos que podem iniciar romances em janeiro de 2023:

Áries

Momento de maior conexão com amizades e pessoas queridas, mas também de forte atração quando o assunto é amor. Novos contatos importantes podem acontecer e esse é um excelente momento para aproveitar os encontros e a criatividade. As emoções estão em alta!

Câncer

Momento de muita cura para o coração e fortes emoções. Apesar da necessidade de fazer trabalhos internos importantes, novas oportunidades podem chegar no amor, pois a chance de se apaixonar e se cercar de pessoas positivas é maior. Evite apenas deixar o estresse tomar conta.

Leão

O amor pode despertar para os casais, mas também para os solteiros. A chance de atrair uma pessoa compatível e que está em harmonia é maior que o normal, o que pode render envolvimentos mais profundos. Evite apenas deixar os medos do passado atrapalharem essa nova fase.

Virgem

A conexão com pessoas queridas vem acompanhada de uma cura que o deixa com ainda mais chance de se abrir para o amor novamente. Compreenda suas vontades e qualidades, pois elas podem atrair um admirador. É momento de purificar as energias para que a sincronia emocional aconteça.

