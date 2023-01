Os signos que iniciam 2023 com a maior intuição do zodíaco

Mais um ano começou e cada signo do zodíaco pode contar com uma intuição especial, que ajudará a ter revelações importantes em 2023.

Confira os signos que iniciam janeiro de 2023 com a maior intuição do zodíaco:

Touro

Os sentimentos e as emoções podem se tornar reveladoras nessa fase, pois a compreensão está em alta, o que desperta a intuição. Tenha atenção com seus sonhos e as comunicações que acontecem agora. O magnetismo desse momento pode atrair grandes oportunidades e ajudar a ter mais certeza sobre as portas que podem abrir.

Gêmeos

Alguns bloqueios emocionais e problemas que vieram do passado podem encontrar resolução com a intuição poderosa dessa fase. Sua maior conexão com o interior e com a vida espiritual pode contribuir para que o sexto sentido seja ainda maior. As respostas que chegam para a vida amorosa são importantes; mantenha-se atento.

Capricórnio

Momento de aprofundar algumas conexões em relacionamentos e ter uma maior intuição para fazer a coisa certa. Algumas pessoas podem ir embora, enquanto outras mostram que vieram para ficar; use sua intuição para entender algumas partidas e chegadas com consciência e maturidade.

Peixes

O passado pode estar muito presente em sua vida, mas a intuição mostrará resoluções importantes que precisam ser ouvidas. As respostas chegam envolvendo principalmente relacionamentos amorosos. Permita que o inconsciente se conecte e fique atento aos sonhos também. Novas comunicações tendem a acontecer.

