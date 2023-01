Maquiagem: 5 trends de maquiagem que você verá em todo lugar em 2023

O Relatório Anual de Tendências do Instagram revelou que mais consumidores da Geração Z provavelmente usarão maquiagem como uma forma de autoexpressão, em vez de uma forma de enfatizar beleza em 2023.

Depois dos delineadores gráficos e futuristas, da trend cold makeup e dos olhos corsa e de sereia que vieram com tudo em 2022, chegou o momento de olhar para esse novo ano e descobrir quais as tendências que devem estourar em 2023.

5 trends de maquiagem que você verá em todo lugar em 2023

Skinimalismo

Em 2022, tons de pele e bases leves que enfatizavam a textura brilhante e natural da pele dominaram o espaço da beleza e a tendência do “skinimalismo” continuará em 2023.

Não só descobrimos que “menos é mais” com os looks de maquiagem que estamos alcançando, mas também com o conteúdo que consumimos. A tendência influenciada por Hailey Bieber de um look mais natural para a pele, com certeza seguirá em 2023.

Bejeweled trend

As joias faciais tiveram um grande momento em 2022, graças a série Euphoria e algumas celebridades que seguiram a moda. Especialistas em maquiagem acreditam que este último ano foi apenas o começo para joias faciais e que veremos a tendência ficar ainda mais divertida em 2023, seja com strass e delineador combinados para looks épicos ou as pessoas começarem a se divertir com cores e formas.

Trazendo cor para sobrancelhas e cílios

Cores mais ousadas estão chegando para jogar em 2023, de acordo com os profissionais. Acredita-se que um visual que veremos mais no ano novo são as sobrancelhas descoloridas, que celebridades como Kendall Jenner, Willow Smith e Kim Kardashian adotaram no ano passado.

Maquiagem coquette

Os looks nostálicos devem marcar presença nesse 2023. E entre eles está a maquiagem coquette, que atualmente acumula mais de 80 milhões de visualizações no TikTok. Aposte em cílios esvoaçantes, delineador alongado e bochechas rosadas e coradas.

Maquiagem grunge

A maquiagem grunge é o completo oposto da estética clean girl (que dá o aspecto mais natural à pele). Essa tendência de beleza maximalista se concentra em looks de maquiagem completos que embalam uma grande declaração. Pense: olhos esfumaçados, base de cobertura total e lábios arrojados.

