Freira largou tudo para se casar com frade que só viu uma vez na vida: “Senti uma química”

Freira larga tudo para se casar com frade que só viu uma vez na vida: “Senti uma química” Imagem: reprodução BBC

Uma vida focada nos dogmas e regras da igreja católica pode ser difícil, mas essa foi a escolha de Mary Elizabeth. A Irmã viveu como Monja Carmelita por 24 anos enclausurada em um convento em Preston, norte da Inglaterra, Reino Unido, mas viu sua vida mudar completamente após um amor ‘proibido’: ela resolveu largar tudo para se casar com um frade que só viu uma vez na vida.

O religioso Robert foi quem conquistou o coração da mulher, que vivia no convento desde os 19 anos. A pergunta “Você deixaria sua ordem e se casaria comigo?” do também religioso foi o que bastou após um breve encontro entre os dois.

Segundo relato à BBC, a madre superior responsável pelo convento onde Mary residia a levou para conhecer o frade que estava de visita à região. Durante uma saída da chefe para um telefonema, os dois ficaram sozinhos na sala.

“Foi a primeira vez que estivemos juntos em uma sala. Sentamos à mesa enquanto ele comia. A irmã não voltou, então tive que conduzi-lo até a saída”, recorda a ex-religiosa. Já na porta, os dois acabaram esbarrando as mãos, e foi quando rolou a química.

“Senti uma química ali, alguma coisa, e fiquei um pouco envergonhada e pensei: ‘Deus, ele também sentiu isso’”, conta ela.

Pedido de casamento aconteceu uma semana após o encontro

Uma semana após o breve encontro, Robert enviou uma carta para Elizabeth perguntando se ela estaria disposta a largar a vida dedicada à irmandade para se casar com ele, o que causou uma certa surpresa.

“Eu estava usando um véu, então ela nunca viu a cor do meu cabelo. Ele realmente não sabia nada sobre mim, nada sobre minha criação. Ele nem sabia qual era meu nome não religioso foi “, relembra.

Lisa Tinkler, nome verdadeiro de Irmã Mary Elizabeth, se sentiu confusa sobre os seus sentimentos pois nunca havia se apaixonado e não conhecia nada sobre o frade. Contudo, ela tomou coragem e contou para a superior, que não entendeu como ela poderia estar apaixonada se Mary ficava 24 horas trancada.

“A prioresa foi um pouco rude comigo, então coloquei minhas calças e uma escova de dentes em uma bolsa, saí e nunca mais voltei como Irmã Mary Elizabeth“.

Novos ares

O caso ocorreu em 2015, e no mês de novembro Lisa se encontrou com Robert em um bar. “Quando a vi, meu coração parou“, comenta o ex-frade, que também sentiu medo sobre a grande mudança. O rapaz recebeu uma carta de Roma informando que não poderia mais fazer parte da sua ordem, enquanto Lisa que permaneceu enclausurada por 24 anos se sentiu uma ‘observadora’ do mundo.

Eles superaram tudo isso, se casaram e hoje vivem em Hutton Rudby, em North Yorkshire, Inglaterra. Robert é vigário de uma igreja e Lisa capelã em um hospital.

“Ao longo de sua vida religiosa, você ouve que seu coração deve ser indiviso e entregue a Deus. De repente, senti meu coração se expandir para conter Robert“, finaliza a mulher.

