Dua Lipa deu as boas-vindas a 2023 com o vestido mais sexy e ousado possível

2023 chegou e não vemos a hora de nossas grifes favoritas revelarem suas melhores peças e, claro, que as celebridades as usem como só elas podem. Embora ainda haja tempo para descobrir as novas propostas, Dua Lipa começou o ano roubando todos os olhares com seu look.

Sem dúvidas, 2022 foi um grande ano para a cantora, que viveu uma de suas maiores turnês, Future Nostalgia, e se tornou uma das mais esperadas nos tapetes vermelhos. Seu look de final de ano promete 365 dias de estilo. E vamos te contar todos os detalhes do look.

O vestido com que Dua Lipa recebeu o Ano Novo

Não é segredo que a artista não tem medo de nada, nem mesmo de usar novas silhuetas que revelem um pouco mais do seu corpo, ou cores que muitos não ousam usar. Ela sempre vai além, desde usar botas XL de pele sintética, até usar um vestido dos anos 90 redesenhado especialmente para ela.

Seu look para comemorar a chegada do Ano Novo não ficou menos marcante, e foi uma ótima aposta. A cantora usou um vestido Ludovic de Saint Sernin, uma peça assimétrica extrabrilhante com decote frente única e decote profundo nas costas.

E quando falamos de decote profundo, não exageramos. O vestido deixava a calcinha visível, mas não só um pouquinho, dava para ver praticamente toda a silhueta. E embora não seja uma novidade, Dua pôde confirmar que esta será uma das tendências mais fortes de 2023 já que durante 2022 várias casas de moda deram grande visibilidade às lingeries, através de transparências ou deixando-as brilhar sozinhas.

O vestido já era protagonista pelo jeito que brilhava, mas sem dúvida o decote nas costas foi o toque sofisticado, sexy e arriscado que faltava para ser uma peça completamente perfeita para a cantora.

Se depender do brilho do look da virada, a cantora terá um ano iluminado.