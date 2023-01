As cartas do tarot de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para a primeira semana de janeiro de 2023 Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

A semana já começou com tudo e até o próximo domingo (8) muita coisa vai acontecer. E, se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer e quer saber qual é a sua carta do tarot para os próximos dias e o que o universo te reserva, basta que busque o seu na lista a seguir.

Áries - Sete de Ouros

A carta de Áries revela que terá uma semana muita intensa e movimentada, principalmente no que diz respeito ao campo profissional. Você notará também que seus projetos começam a se consolidar, alguns destes que dependerão basicamente de que tome a decisão correta para poder avançar.

Por sua vez, somado a esta onda positiva, seu relacionamento passa também por um de seus melhores momentos.

Touro - Cavaleiro de Ouros

Para a pessoa de Touro, o tarot revela uma semana de bastante reflexão, na qual terá que tomar uma importante decisão, principalmente porque propostas de trabalho devem surgir.

E, além de lembrar que você deve descansar, a carta te deixa um conselho: é hora de dar o próximo passo com esta pessoa especial e consolidar o relacionamento que ambos vêm construindo há um certo tempo.

Gêmeos - Nove de Paus

Para Gêmeos, a carta deixa inicialmente um conselho de que “deve colocar a casa em ordem” em alguns temas de seu trabalho, porque senão eles só irão te prejudicar. Outra importante mensagem, é de que deve deixar o passado de vez para trás, uma vez que esta é a única forma de poder avançar. Embora seja difícil “esquecer” dessa parte, é preciso aprender que não vale a pena lutar por alguém que não te valoriza. Saiba que logo chegará uma pessoa especial.

Câncer - Rainha de Espadas

A liderança é um ponto forte da pessoa de Câncer, no entanto, é preciso saber quando e como falar as coisas. Tome cuidado, pois algum discurso pode acabar te prejudicando e aqueles que te rodeiam.

Como conselho para abrir o ano, além de ter paz e tranquilidade, esqueça o passado, pois somente assim é que poderá se abrir para novas oportunidades.

