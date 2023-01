Tarot de 2 de janeiro de 2023: como Leão, Virgem, Libra e Escorpião passam este dia

Chegamos oficialmente ao primeiro dia útil do ano, 2 de janeiro de 2023, e muita coisa pode acontecer nesta segunda-feira. Se você é do signo de Leão, Virgem, Libra ou Sagitário, veja a continuação quais são as previsões que as cartas do tarot trazem.

Leão

Para a pessoa de Leão, as cartas do tarot trazem uma importante mensagem: não carregue em sua jornada cargas que não te pertencem ou que são excessivas, porque isso só vai te esgotar. Além disso, é melhor estar preparado, pois mudanças importantes podem acontecer.

Virgem

Sobre o indivíduo de Virgem, o tarot traz o direcionamento de que caso esteja passando por um momento de estresse, deve buscar alternativas para distrair sua mente. Lembre-se que os dias e os desafios não são eternos, então procure algo que te faça bem nesta segunda-feira, pois uma hora tudo passará.

Libra

As cartas do tarot indicam que a pessoa de Libra deve ter um dia repleto de surpresas e é melhor estar preparado. Junto a isso, não faz nada mal em gastar um pouco de dinheiro, mas, mantenha as coisas sob controle e não invista ou adquira algo que pode se arrepender depois, ok?

Escorpião

De uma forma geral, a segunda-feira de Escorpião será um dia muito positivo, sem nada complicado em sua jornada e com reflexos que devem ser sentidos através de mudanças em sua vida. Maaaaas, como nem tudo é perfeito, as cartas deixam o conselho para que tenha paciência com certos temas.

