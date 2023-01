Moda: 8 hábitos de estilo que você deve colocar em prática para este 2023

Estamos no primeiro dia do ano e se você ainda não tem sua lista de resoluções ou desejos prontos, é importante colocar na lista alguns hábitos de estilo que você tem que colocar em prática para este ano (e que vão te poupar tempo e dinheiro).

A Glamour compartilhou algumas dicas e nós replicamos aqui para você. Vamos começar o ano com estilo?

10 hábitos de estilo que caracterizam uma mulher moderna 2023

Mantenha seu armário arrumado

Deixar o seu armário organizado, torna a hora da montagem dos looks muito mais fácil. A ordem no armário, embora muitas vezes pareça impossível de ser feita, é o básico.

Reciclar roupas

Estamos em meio à mudanças climáticas e sabemos dos estragos que a indústria têxtil causa no planeta. É por isso que é extremamente importante que continuemos a nos proteger contra compras desnecessárias em excesso. Saber combinar uma peça de roupa de várias maneiras é a chave.

Faça as malas e separe seus looks com antecedência antes de viajar

É muito comum que devido a correria do trabalho e pendências, nos esqueçamos de organizar a mala antes de sair de viagem; um erro que muitas vezes nos custa dinheiro devido ao excesso de bagagem com as companhias aéreas.

Autocontrole nas compras

Embora saibamos que para uma amante da moda pode parecer uma tarefa difícil de realizar, a verdade é que o autocontrole é parte fundamental de uma mulher moderna que sabe que nem todo dinheiro pode ser gasto em roupas, maquiagem e acessórios.

Compras inteligentes

Você não precisa comprar roupas toda hora, nem encher as gavetas com roupas que só vai usar uma vez e depois se desfazer delas. Também não precisa gastar os milhões para comprar acessórios e combinar seus looks. A chave é saber escolher roupas básicas que você pode combinar de várias maneiras.

Planeje seu dia com antecedência

A pontualidade é uma qualidade que, embora possa parecer impossível para alguns, se você trabalhar nela, pode se tornar um hábito. Uma das formas de começar a praticá-la é preparando a roupa um dia antes para evitar que ela tome muito tempo na manhã seguinte.

15 minutos de autocuidado

Apesar de muitas vezes os dias parecerem caóticos e não termos tempo nem para comer devido à carga de trabalho, dar-nos esses 15 ou 10 minutos de autocuidado é essencial. Se você optar por se exercitar, meditar ou se mimar com sua rotina de cuidados com a pele, o importante é reservar um tempo para você.

Conhecer seu corpo

Estamos no século XXI e embora para algumas pessoas não ser ‘magro’ ainda possa parecer algo essencial para escolher o seu look, a realidade é que não é.

Para saber qual é a melhor tendência ou qual peça de roupa é melhor para nós, é importante primeiro conhecer nosso corpo e, claro, descobrir nosso próprio estilo para ousar experimentar vários looks.