Moda: 4 tendências para mulheres curvy em 2023 para valorizar ainda mais o seu corpo

Quer começar 2023 valorizando ainda mais o seu corpo e ficando por dentro das tendências? A gente te ajuda!

O início de ano é a melhor oportunidade para montar looks, renovar o estilo e cumprir a promessa da virada de se amar ainda mais. Por isso, destacaremos 4 tendências para este ano, que valorizam a sua silhueta e suas curvas. Anota tudo aí e não hesite em colocar essas dicas em prática para mostrar o seu lado mais fashionista.

4 tendências para mulheres curvy em 2023

Calças pantalonas

O retorno triunfante das calças largas é uma ótima notícia para todas as mulheres curvy, pois esses cortes podem ser muito favoráveis.

A calça flare vai te ajudar a criar uma silhueta de ampulheta, mas para que isso funcione, certifique-se de criar equilíbrio entre as partes superior e inferior do corpo, ou seja, coloque os tops para dentro, croppeds, ou opte por bodys para afinar a cintura.

Blazer oversize: a tendência em alta em 2023

Seja como vestido ou como complemento para se proteger do frio, usar um blazer oversize será uma forma de estar muito na moda e tirar partido das suas curvas, já que graças ao seu corte, irá ajudá-la a estilizar o seu quadril.

Estampas pequenas: ideal para mulheres com curvas

Ao contrário do que se fala há muitos anos, os tecidos estampados podem ser aliados de estilo para qualquer tipo de corpo. O segredo para que dêem certo em um look para mulheres curvy, segundo a Glamour, é optar pelas estampas em sua versão menor.

Não há limite de estampas, então não hesite em integrá-las em suas roupas. Outra recomendação é que você as use com as cores tendência para 2023.

Trench coat: nunca sai de moda

Trench coats são uma tendência de outono inverno super favoráveis para qualquer um. Se você está procurando uma peça que ajude a realçar suas curvas, prefira um casaco midi com cinto.

Essa peça será perfeita para te ver na moda em 2023 e arrasar onde quer que você esteja, já que um trench coat serve para um evento casual, para ir ao escritório e até mesmo para um brunch com as amigas.