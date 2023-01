Esses alimentos podem diminuir a eficácia do seu anticoncepcional

A pílula anticoncepcional é utilizado como uma das formas de prevenir a gravidez. O medicamento é composto por hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que tem como objetivo interromper a ovulação.

No Brasil, segundo estudo feito em 2021 pelo Instituto Ipsos e divulgado no site da revista ‘Crescer’, 58% das entrevistadas utilizam as pílulas orais (anticoncepcionais) como método principal para evitar a gravidez. Em segundo lugar está o preservativo (camisinha), com 43%.

Porém, é preciso ficar atento ao uso dos anticoncepcionais, pois o uso incorreto, alguns medicamentos ou até mesmo a alimentação podem causar a diminuição da eficácia dos anticoncepcionais.

De acordo com a farmacêutica química, Paula Molina, em entrevista ao portal Red Salud, existem produtos que, a partir da interação química no organismo, alteram o poder desse tipo de medicamento.

Quais alimentos diminuem a eficácia da pílula anticoncepcional?

Segundo o site Meganotícias, se tornou popular a ideia de que o suco de toranja poderia causar falhas no uso de anticoncepcional, e de acordo com a especialista Molina, essa informação não é uma ‘fakenews’ como costumam rebater.

“As frutas cítricas diminuem a quebra do estrogênio no corpo, o que aumentaria a possibilidade de experimentar alguns dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais, como dores nas mamas ou a formação de coágulos sanguíneos”, explica.

O carvão ativado também pode se tornar vilão do método. Encontrado em cosméticos e em suplementos, ele pode remover as toxinas do intestino, levando junto nutrientes e compostos ativos, como outros remédios.

“O uso desse mineral em alimentos ou suplementos tem sido contraproducente, pois se descobriu que pode neutralizar os efeitos de drogas como anticoncepcionais, além de produzir desequilíbrios nutricionais”, diz Paula.

Algumas ervas preparadas com infusão para desintoxicação ou laxantes também precisam ser evitadas. “Em alguns casos causam diarreia, impossibilitando o organismo de absorver qualquer substância, inclusive anticoncepcionais”.

