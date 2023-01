4 perfumes femininos potentes e baratos

Se a sua meta para este novo ano que iniciou é economizar, você provavelmente pensa em realizar isso em todos os âmbitos da sua vida. Mas nem por isso você deve deixar de ser cheirosa, não é mesmo? E para unir a economia com o uso de produtos bons e baratos, que tal descobrir 4 perfumes femininos que possuem um bom custo-benefício e exalam o famoso ‘aroma de riqueza’? Confira a lista seguir.

Romantic Glamour - Paris Elysees

Uma marca importada conhecida pelos perfumes baratinhos. Seu aroma se assemelha ao Sì, de Giorgio Armani. Apresenta notas florais e adocicadas, com a nota de cassis em destaque. Possui alta fixação.

Sua composição leva notas de cassis no topo. No coração notas de Rosas e Freesia e no fundo possui notas de Patchouli, Baunilha, White Moss e também Notas Amadeiradas.

Far Away Royale - Avon

O único perfume nacional da lista, é uma das fragrâncias mais vendidas da marca nos últimos anos. Seu aroma lembra o importado de nicho Vanille Fatale, da casa Tom Ford, que possui um valor elevado. É uma fragrância quente, por isso é indicado para uso noturno. Se você gosta de chamar a atenção, é o perfume ideal.

As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

Madame Isabelle - La Rive

Não é um perfume com alta fixação ou projeção, mas levando em consideração o custo-benefício também é uma boa escolha.

Com uma fragrância próxima à Coco Mademoiselle, de Chanel, um dos perfumes femininos mais famosos de todos os tempos, possui notas de Laranja e Bergamota no topo, Rosa e Jasmim no coração e Patchouli ou Oriza, Musgo e Sândalo no fundo.

Princess Dreaming - New Brand

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa e Cítricos. As notas de coração são Rosa, Mimosa e Magnólia e as notas de fundo são Íris, Âmbar e Patchouli ou Oriza.