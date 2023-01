Tarot 2023: o encerramento de ciclo e a chegada do ano para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Faltando alguns instantes para o ano se encerrar, a pergunta que não quer calar é: o que o ano de 2023 reserva em sua entrada para alguns signos do zodíaco? Pensando nisso, trouxemos hoje as previsões do tarot para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos lá conferir?

Sagitário

A pessoa de Sagitário tem um encerramento de ano muito positivo no campo profissional, o que consequentemente reflete na chegada de 2023. E, embora os ventos sejam bons, o tarot faz o alerta para que este indivíduo não abuse dos doces na virada do ano para que assim proteja sua saúde.

Capricórnio

Para o encerramento do ano e entrada de 2023, as cartas do tarot ressaltam que a pessoa de Capricórnio deve ter bastante jogo de cintura, mesmo quando as situações pareçam muito complexas e que sinta que vai perder a paciência.

Lembre-se que a sua vida emocional está sob seu controle, portanto, não se estresse por coisas pequenas.

Aquário

Para a pessoa de Aquário, as cartas do tarot deixam um importante alerta: é hora de sair de sua zona de conforto. Se arrisque mais, pois somente assim é que saberá se as coisas vão ou não dar certo.

Sabe aquilo que vem postergando por um bom tempo? É hora de fazê-lo acontecer!

Peixes

Fechando nossa lista, a mensagem do tarot para a pessoa de Peixes é que desfrute mais dos momentos em família e com amigos, o que verá que é algo totalmente positivo.

Por sua vez, alguém pode chegar para te ajudar neste projeto que vem levando há tempos de maneira solitária. Pode parecer um pouco estranho e sem graça no começo, mas verá como as coisas mudam.

Com informações do portal Depor.