Por que os astronautas não podem andar imediatamente após retornar à Terra?

Fazer uma viagem ao espaço é o sonho de qualquer garoto e de muitos adultos, mas embora não pareça, nem tudo é um mar de rosas e mesmo quando retornam à Terra, os astronautas enfrentam sérios problemas.

Quando um astronauta chega do espaço depois de uma missão de alguns dias ele não consegue andar imediatamente. Quem acompanha as conquistas espaciais já se acostumou com astronautas retirados de naves e colocados imediatamente em cadeiras de rodas. Já notou?

Por que os astronautas não podem andar quando voltam do espaço?

Os astronautas não podem andar quando retornam ao nosso planeta após uma missão espacial devido a alguns problemas que a falta de gravidade gera no organismo do ser humano ao voltar par a Terra. problemas cardiovasculares, distúrbios do equilíbrio, distúrbios da visão, congestão nasal e alterações no sistema imunológico.

Astronautas

Em resposta à falta de peso no espaço, o corpo humano começa a mudar, incluindo a perda de massa óssea e muscular, e como não há gravidade, os músculos não são mais necessários para manter nossa postura corporal e tornam-se mais fracos e menores a cada dia de estádia em ambiente de baixa gravidade.

LEIA TAMBÉM: Vai fazer uma viagem longa? Saiba como prevenir enjoos e tromboses

Quando os astronautas retornam à Terra, eles começam a sentir o choque de não usar seus músculos enquanto estão em órbita. De acordo com relatórios científicos, eles sentem como se seus corpos pesassem cinco vezes mais do que sua massa corporal normal.

Como resultado, eles são colocados em cadeiras de rodas por até três ou quatro dias, quando podem recuperar sua postura natural. Após algum tempo em ambiente de gravidade normal, o corpo dos astronautas recupera o tônus muscular. (Com Fayer Wayer)