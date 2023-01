O primeiro mês de 2023 chegou e cada signo do zodíaco terá um direcionamento importante para dar as boas-vindas para esse novo ano.

Confira o primeiro conselho para cada signo do zodíaco em 2023:

Áries

Você conseguiu avançar em momentos mais difíceis e deve sempre se lembrar disso para conseguir ter energia. É hora de recomeçar com muito amor, bondade e forças.

Touro

A cura sobre aquilo que machucou no passado chegará e é hora de não deixar o medo paralisar. Tenha coragem para seguir em frente e trilhar um melhor caminho; tudo será novo!

Gêmeos

Não se oprima e se complique por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Reflita, busque sua paz emocional e resolva a partir do amor próprio.

Câncer

Você precisa estar em paz consigo mesmo para poder encontrar uma solução para os problemas que o angustiam. Procure em seu coração as respostas para muitas de suas perguntas e se liberte de alguns obstáculos.

Leão

Cuidado com suas palavras e não julgue quem tomou algumas decisões; preocupe-se mais de si e admita que cometeu erros, se necessário. A energia se renovará e a paz virá.

Virgem

Não sinta que tudo está perdido; nutra sua força de vontade e determinação para conseguir seguir em frente. Encontre a tranquilidade que precisa.

Libra

As bênçãos recompensando tanto esforço por amor e objetivos importantes. Não se permita nunca mais sentir fraco e continue com determinação.

Escorpião

Seja mão estendida para quem está fraco, pois você tem força para ajudar e isso será recompensado; apenas esteja bem para assim fazer o bem sem se prejudicar.

Sagitário

Existem muitas coisas que você deve aprender com a generosidade e humildade, pois verá mudanças importantes. Seu momento está chegando!

Capricórnio

Liberte-se da culpa que alguns erros ou decisões trouxeram em 2022. Deixe a serenidade o guiar e lembre-se que você está protegido, portanto sinta-se seguro.

Aquário

Deixe o medo das mudanças no passado e caminhe para um futuro melhor! Decisões sábias o acompanham em 2023.

Peixes

A abundância chega e com ela a solução para um problema que o mantinha angustiado. Receba esta bênção com amor e não caia mais no pessimismo.

