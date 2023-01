Esses foram os 4 melhores perfumes nacionais de 2022

Você está curioso para saber quais foram as melhores fragrâncias lançadas em 2022? Então preste atenção na lista a seguir. Será que o perfume que você utiliza está entre os 4 melhores nacionais deste ano?

Essencial Único - Natura (masculino)

Essencial Único surpreendeu a todos de uma forma positiva. Seu aroma trabalhado em madeiras de alta qualidade é indispensável em um encontro romântico ou uma balada, pois fixa e projeta muito.

Possui notas de topo de Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração sãoCopaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas que finalizam o aroma são Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Zaad Expedition - O Boticário (masculino)

Zaad já é considerada uma linha clássica da marca O Boticário, e a versão Expedition firmou mais ainda a fragrância entre as melhores da linha. Possui um aroma fresco e cítrico, ideal para o dia-a-dia, mas algumas notas mais trabalhadas e elegantes, como a nota de Gin ou de Pimenta Preta transforma a fragrância em um produto mais sofisticado.

As notas de topo são Gin, Mandarina, Toranja, Notas Aquáticas, Bergamota, Laranja, Notas Verdes, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Pimenta Preta, Violeta, Noz-moscada, Carvalho e Rosa e as notas de fundo são: Vetiver, Sândalo, Almíscar, Notas Metálicas, Cedro, Notas Amadeiradas, Patchouli ou Oriza, Âmbar e Couro.

Floratta Fleur d’ Éclipse - O Boticário (feminino)

Se por um lado Zaad é bem conhecido entre os homens, por outro Floratta é uma das linhas mais famosas entre as mulheres. d’ Éclipse traz um aroma luxuoso, poderoso e misterioso.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Bergamota e Creme. As notas de coração são Rosa Turca, Magnólia, Osmanthus e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Âmbar.

Malbec X - O Boticário (masculino)

O perfume apareceu como uma edição limitada, mas o seu sucesso foi tão alto que a fragrância retornou rapidamente aos estoques da empresa neste final de ano.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli ou Oriza.