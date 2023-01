É possível controlar a gastrite nervosa?

A gastrite é um tipo de inflamação no estômago caracterizada por um desconforto, que pode se desenvolver para queimação e dor intensa. Seu aparecimento está associado ao refluxo, infecções bacterianas, uso de medicamentos ou ainda devido ao álcool. Segundo o blog Bronstein, um tipo comum da doença é a gastrite nervosa, que pode ocorrer devido à ansiedade e ao estresse.

A condição tem cura e com acompanhamento profissional, pode ser tratada de forma eficaz, com o uso de medicamentos e uma dieta específica.

O que á gastrite?

A gastrite é uma inflamação que atinge a mucosa gástrica, tecido que reveste o estômago. A doença pode aparecer de forma leve, que causa apenas incomodo, ou ainda de forma profunda, causando feridas, nesse caso conhecida como gastrite erosiva.

É possível diferenciar uma gastrite nervosa da ‘não nervosa’?

Independentemente da causa, seja ela emocional ou não, qualquer forma com que a condição aparece causa os mesmo sintomas. Caso as emoções positivas ou negativas sejam mais pontuais, não há risco de inflamação, mas é possível notar sintomas como náuseas, azia, eructação (arroto) dor, queimação, vômitos e diarreia. Mas se as emocionais interferem de forma mais evidente e com frequência, existe o processo inflamatório que não é causado exclusivamente por estresse ou ansiedade, mas por influência psicológica, alimentar e orgânica.

Sintomas

Os sintomas mais comuns da gastrite são:

Sensação de estufamento;



Má-digestão;



Dor no estômago;



Arrotos causados pela falta de digestão.

Como controlar a gastrite?

É indicado consultar um médico antes de realizar qualquer dieta ou uso de medicamento, pois o profissional pode indicar a melhor forma de tratamento de acordo com o grau da doença. O mais indicado em casos de gastrite é a alimentação saudável, com a redução de consumos de alimentos gordurosos. Pode ser indicado também um rotina de alimentação mais calma, mastigando o alimento e evitando o consumo de líquido nas refeições. As refeições também devem ocorrer de forma regular pois o jejum prolonga os sintomas e causa dor.

