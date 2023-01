Como será o primeiro dia útil de 2023 de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

O primeiro dia do ano já está indo embora e as cartas do tarot trazem revelações sobre como alguns signos do zodíaco abrem o primeiro dia útil de 2023. Se você é de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, veja a seguir como deve enfrentar esta segunda-feira.

Áries

Para Áries, a segunda-feira pode começar com algum tipo de conflito, causando movimento e raiva logo no primeiro dia útil do ano, mas, não se preocupe, pois com o passar das horas as coisas devem melhorar. Fique tranquilo e acredite!

Touro

A pessoa de Touro, por sua vez, abre o primeiro dia útil do ano com uma grande energia positiva, muita luz e bem-estar. E, junto com esta onda a seu favor, podem surgir de cara oportunidades de entrevistas de trabalho ou até mesmo um projeto novo.

Aproveite a oportunidade e confira também estes conteúdos de nosso portal:

Gêmeos

Para a pessoa de Gêmeos, as cartas do tarot indicam que terá um dia quase que em sua totalidade normal e positivo, porém, pode ter um certo conflito ou desentendimento com seu companheiro. É importante ter paciência e conversar para que as coisas se ajustem.

Câncer

Sobre a pessoa de Câncer, as cartas têm uma mensagem direta: você já deixou o passado pra trás e esta já é uma fase superada. O primeiro dia útil do ano reserva coisas boas para você, aproveite esta onda positiva.

Com informações do portal Depor.

Alerta importante: não esqueça de ativar as notificações para receber sempre as notícias em primeira mão, combinado?