A segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Preparado para entrar oficialmente no primeiro dia útil de 2023? Se você está animado e ao mesmo tempo curioso para saber o que o futuro reserva, trouxemos hoje as previsões das cartas do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos lá conferir?

Sagitário

A pessoa de Sagitário não tem passado por uma boa fase emocional, mas, não se preocupe, pois ela não será eterna. É importante ter paciência e ânimo, mesmo quando o universo não te traz necessariamente aquilo que deseja.

Capricórnio

Para a pessoa de Capricórnio, as cartas do tarot revelam um início de semana bastante positivo e otimista. Junto a isso, algo entrou em seu coração e te deu mais vontade de lutar. Siga em frente!

Aquário

As cartas do tarot indicam que a pessoa de Aquário terá uma segunda-feira rodeada de energias positivas. E, complementando a mensagem, estaria super bem aproveitar esta oportunidade para planejar uma viagem ou estar em contato com a natureza.

Por fim, fica o conselho: lembre-se que a sinceridade é sempre bem-vinda e te ajudará a se livrar de coisas que te incomodam.

Peixes

A paz é a principal característica que será sentida na segunda-feira do indivíduo de Peixes. E, se está solteiro, aproveite a oportunidade para convidar o crush para um encontro. Se arrisque!

