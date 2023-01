4 invenções criadas em 2022 que são úteis para a humanidade

Talvez tenha passado despercebido com tantos assuntos que o ano rendeu, mas o ano de 2022 não foi marcado apenas por acontecimentos históricos negativos.

Mesmo com tanto perrengue, a humanidade conseguiu encontrar tempo para progredir. Confira a seguir 4 invenções criadas em 2022.

Casas impressas

Com a explosão das impressoras 3D, muitas coisas puderam ser criadas, inclusive casas. Com o conceito de ‘House Zero’, impressa totalmente em 3D, conectando as pessoas com a natureza em um princípio chamado de “design biofílico”, com estruturas arredondadas e aparência orgânica.

LEIA TAMBÉM: A Torre de Pisa ainda pode cair? Estudo mostra se isso é possível ou não

O material da parede é Lavacrete. um tipo de argamassa fabricada especialmente para impressoras 3D. E se você acha que o processo demora, você está enganado, pois em apenas 10 dias a casa fica pronta, com um processo muito mais barato. A ICON, empresa responsável pela construção planeja criar um condomínio com 100 casas impressas.

Lanterna de água

Não confunda: é uma lanterna de água e não uma lanterna para água. Segundo a International Energy Agency (IEA), aproximadamente 770 milhões de pessoas vivem sem eletricidade ao redor do mundo. Pensando nisso, a empresa colombiana E-Dina desenvolveu uma lanterna que funciona à base de água do mar.

A Water Light comporta até meio litro de água salgada que produz luz por 45 dias com uma vida útil de 5.600 horas. A energia é obtida a partir de uma reação eletroquímica entre a água salgada e um eletrodo construído com magnésio e colocado no sistema da lanterna, que também é feita de materiais recicláveis.

Outras criações de 2022 são as carnes saudáveis, ou carnes artificiais, que são feitas de vegetais e podem substituir a carne natural, e também o robô que detectada níveis de radiação. Chamado de Lyra, o robô foi desenvolvido pela Universidade de Manchester, Reino Unido, e pode detectar raios X, raios gama e nêutrons.