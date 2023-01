Tarot de Ano Novo: o encerramento de ciclo e abertura de 2023 de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Finalmente estamos chegando em mais uma virada de ano e, como será esta entrada de ciclo, segundo o tarot, para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Se você está curioso e quer saber mais detalhes, basta que busque seu signo a seguir.

Leão

Para a pessoa de Leão as cartas do tarot deixam um importante alerta: às vezes, o amor esta mais próximo do que imagina, então é bom deixar o radar ligado e contar com a humildade para conquistar este alguém especial.

Por fim, embora 2022 talvez não tenha sido um ano fácil no campo profissional, siga insistindo, pois esse novo ciclo pode te surpreender logo de cara.

Virgem

Quando falamos sobre a pessoa de Virgem, o tarot indica um encerramento um pouco conturbado e com certos conflitos, principalmente no campo profissional, o que exige ainda mais paciência para que as coisas não fujam do controle.

Por sua vez, as cartas deixam um conselho importante: está tudo bem querer fazer novas apostas em sua vida, mas tome cuidado para não perder o foco daquilo que realmente quer.

Libra

Embora esta tenha sido uma semana para explorar novas oportunidades, principalmente na vida sentimental, tome cuidado para não trocar o certo pelo duvidoso.

Assim como acontece com muitos, a entrada do novo ano te deixa ainda mais emocional. Aproveite este momento para se abrir com todos que ama.

Escorpião

Para Escorpião, este é um momento em que deve estar com a atenção focada, dando prioridade para quem realmente te ama. Evite conflitos desnecessários e logo perceberá qual lugar que realmente pertence.

Com informações do portal Depor.