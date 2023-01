Retrospectiva 2022: os momentos mais polêmicos da indústria da moda do ano

2022 foi um ano em que a indústria da moda sem dúvida nos proporcionou momentos inesquecíveis e também alguns escândalos. Desde despedidas de personalidades icônicas, grandes brigas e até coleções com peças atípicas, 2022 não deixou de nos surpreender!

É hora de contar esses momentos caóticos, que certamente farão parte da história da moda. A Quien selecionou os maiores escândalos, e nós listamos aqui.

Os maiores escândalos da moda em 2022

Balenciaga presta homenagem à Ucrânia

No início deste ano, a possível eclosão de uma terceira guerra mundial era latente, já que a situação entre Rússia e Ucrânia estava extremamente tensa. No final de fevereiro, a Rússia iniciou a invasão na Ucrânia e milhões de pessoas, celebridades e políticos condenaram a ação. A indústria da moda não demorou a aderir aos protestos contra a guerra, algumas empresas até optaram por interromper qualquer relação comercial com os países envolvidos.

A Balenciaga foi uma das casas de moda que não hesitou em se solidarizar com a Ucrânia. Em sua passagem pela Paris Fashion Week, a marca dedicou seu desfile à nação europeia. Camisetas com a bandeira ucraniana, neve e uma carta do diretor criativo, Demna Gvasalia, na qual narrava sua profunda tristeza pelo ocorrido, foram alguns dos acenos que a empresa fez em solidariedade à Ucrânia.

O vestido de Kim Kardashian

Sem dúvida, outro dos momentos que mais gerou polêmica foi o vestido que Kim Kardashian usou no Met Gala deste ano. Desde a chegada dela notamos um vestido deslumbrante, minutos depois foi revelado que a peça teria pertencido a própria Marilyn Monroe e que estava em um museu.

O vestido sofreu danos aparentes após ser usado por Kim, pois não era do tamanho dela. Além disso, as declarações de Kim sobre perder peso para “caber” no vestido também causaram grande polêmica.

O saco de lixo e os tênis Balenciaga destruídos

Podemos afirmar que a Balenciaga é a empresa que mais se envolveu em polêmicas este ano. No mesmo desfile dedicado à Ucrânia, a firma lançou uma das peças que mais tem causado rebuliço. Claro, estamos falando da polêmica sacola em forma de saco de lixo!

A peça da Balenciaga custa cerca de US$ 1.790 e é feita de couro de bezerro macio.

Antes dessa polêmica, a marca também estava na boca de todos ao mostrar a todos seu passo para o próximo nível de excentricidade com a linha de tênis “Paris sneake”. A discussão em torno dessa bolsa e tênis estava presente; muitos pensaram que esses designs não tinham nada de luxuoso e, longe de aplaudir o compromisso ousado da empresa, criticaram o design como absurdo.

Richard Quinn presta homenagem à rainha Elizabeth II

Em 8 de setembro deste ano, a Casa Real Britânica anunciou a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos. A notícia da morte d monarca, que esteve à frente da Coroa durante 70 anos, abalou o mundo inteiro. Os eventos de despedida da rainha estavam ligados à Fashion Week de Londres, apesar de o governo do Reino Unido ter dado sinal verde para continuar com a agenda, várias empresas optaram por adiar o desfile.

O designer inglês Richard Quinn foi o encarregado de fechar a edição deste ano; e depois de anunciar que faria seu desfile, os olhares ansiosos pousaram em sua passarela dedicada à rainha.

Apesar de a coleção estar finalizada, assim que Quinn soube da morte da rainha, ele começou a criar looks inspirados na monarquia inglesa e em alguns de seus membros, como a rainha Vitória e a própria Elizabeth II. O resultado? 23 looks inéditos criados em menos de dez dias, todos pretos com os quais o jovem estilista homenageou a memória da monarca.

Balenciaga Objects, a campanha mais controversa da empresa

Reprodução (Twitter)

Balenciaga esperava que sua coleção Balenciaga Objects fosse recebida de braços abertos e considerada uma proposta disruptiva; no entanto, a resposta não foi a esperada. O motivo? Menores fotografados com elementos BDSM.

Os protagonistas das imagens publicitárias eram crianças com ursinhos de pelúcia que usavam faixas de bondage, ambiente impróprio para menores de idade. Se isso já era fatal, a gota d’água foi que os internautas denunciaram que, ao dar zoom em uma das imagens, podiam ler uma frase da página 11 do caso Ascroft v. Free Speech Coalition, que anulou a proibição da pornografia infantil virtual, uma vez que os juízes não a consideram obscena ou real.

Apesar da marca ter se desculpado rapidamente pela ofensa causada pela campanha e retirado as imagens de seu site, a marca de luxo francesa continua enfrentando as consequências. Será o fim de Balenciaga?

Alessandro Michele se despede da Gucci

Encerramos o ano com novidades que nos surpreenderam! Alessandro Michele se despede da Gucci após 8 anos assumindo o cargo de diretor criativo da empresa. Michele, que tem sido uma figura chave na transformação do DNA da marca, falou nas redes sociais, “hoje termina para mim uma jornada extraordinária, de mais de vinte anos, dentro de uma empresa à qual dediquei incansavelmente todo o meu amor, criatividade e paixão”.

A despedida de Alessandro simboliza o encerramento de uma era na história da moda. Ele deixa um legado sólido na maison e mostra sua criatividade e engenho em cada uma das coleções que dirigiu. Já queremos conhecer os novos projetos deste grande designer!