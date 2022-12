Os signos que podem atrair uma pessoa especial no Ano Novo

Mais um ano está chegando e alguns signos do zodíaco estão com grandes chances de atrair alguém especial assim que 2023 começar.

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Sagitário

Um novo amor ou admirador pode ser atraído, pois a sensualidade e simpatia estão em alta. O coração pode mostrar direções importantes e se abri para novas descobertas, apenas é hora de evitar se precipitar e agir pelo impulso sem consciência. Festeje em grupo e com responsabilidade.

Capricórnio

A vida fica mais propicia a romances divertidos e encontros que acabam se tornando mais que especiais. O romantismo estará mais presente para quem está em um relacionamento e também para quem abriu seu coração para conhecer gente nova. Apenas não exagere nos planos e idealização.

Veja: O conselho para cada signo finalizar 2022

Aquário

A maneira que você se aproxima e recebe as pessoas se destaca, por isso alguém especial pode entrar na sua vida, especialmente por meio de um amigo ou familiar. Aproveite o momento para se conectar com o que deseja e partir para novos caminhos. Não repita os erros do passado!

Peixes

O pisciano pode aproveitar a comunicação em alta e começa a trocar ideias compatíveis, o que tende a atrair pessoas afins. A chance de se tornar algo mais especial é grande, mas é importante deixar fluir e não fazer grandes planos para o futuro.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!