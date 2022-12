Nutricionista dá dicas de como aproveitar as festas de fim de ano sem abrir mão da rotina saudável

Nutricionista explica como aproveitar a ceia do Réveillon sem abrir mão da rotina saudável (Reprodução/Freepik)

O Réveillon se aproxima e mais uma vez teremos as festas que reúnem familiares e amigos e uma mesa farta de guloseimas. Os pratos típicos desta época nem sempre são os mais saudáveis, mas fica difícil não abrir mão da dieta para aproveitá-los. A nutricionista Jaqueline Albino dos Santos, do aplicativo de saúde integrada Personal Virtual, dá dicas de como sair da rotina sem abrir mão de escolhas saudáveis.

Embora pareça impossível, a nutricionista diz que é viável aproveitar as festas e sem retroceder os resultados ou desregular o organismo, afinal, comer o que gosta faz parte de uma vida equilibrada.

Confira abaixo algumas dicas:

Opte por alimentos mais leves durante o dia

Para balancear melhor a quantidade de calorias a serem consumidas no dia, uma ótima dica é escolher alimentos mais leves nas refeições anteriores à principal. Não é porque você vai sair da dieta à noite, por exemplo, que precisa “chutar o balde” durante o dia todo.

A nutricionista também reforça a importância de fazer pequenas refeições durante o dia para estar bem alimentado e não exagerar. “Mantendo esse cuidado, você garante que o seu metabolismo irá continuar funcionando corretamente e ficará mais saciado, não sentindo a necessidade de consumir uma grande quantidade de comida durante a refeição”, explica a profissional.

Atenção às quantidades

Por mais que seja comum a ideia de pegar um pouquinho de cada prato, se existir uma variedade muito grande de alimentos, essa prática pode resultar em uma porção exagerada, e sem que você perceba, ir além do ideal. Jaqueline aconselha que para não se privar das delícias das festas, é interessante definir prioridades, ou seja, selecionar apenas aqueles pratos que você realmente gosta.

“Uma dica é pegar um prato e colocar o que você vai comer e não ficar ‘beliscando’, para, assim, não perder a noção do quanto está comendo”, afirma.

Beba bastante água

Independente do momento, o consumo de água é fundamental para o corpo humano. Ela ajuda a desinchar o organismo e auxilia no processo de digestão, que acaba sendo mais complexo por conta alimentos ricos em carboidratos e açúcares, que são populares nas mesas das confraternizações.

Cuidado com álcool

Caso ocorra o consumo de álcool, Jaqueline destaca que é preciso se atentar ao índice calórico dos drinks (cada grama de álcool contém aproximadamente 7kcal), e se possível, ingerir somente quando estiver de estômago cheio para que a velocidade de absorção da bebida seja menor.

“Outra forma de diminuir os efeitos do álcool, é intercalar o consumo com bebidas como sucos naturais e água, que reidratarão o corpo”, afirma a nutricionista.

Realize substituições inteligentes

Na hora da comemoração, as boas escolhas não devem ser deixadas de lado, substituições simples podem fazer a diferença no final. “O refrigerante, por exemplo, não oferece nenhum benefício à saúde, é preferível o consumo de sucos naturais e de água. Na hora da sobremesa, coma uma pequena quantidade do seu doce favorito e deguste principalmente das frutas que são tão características desta época”, ressalta a especialista.

Jaqueline disse, ainda, que, com moderação e algumas mudanças, é totalmente possível aproveitar os momentos mágicos do final de ano sem abrir mão da dieta. “Caso você exagere na comilança, não tente compensar ficando sem comer. Retorne a sua rotina de treinos e cuidados com a alimentação saudável.”