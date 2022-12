O jogo da forca é uma dinâmica interessante, quando se trata de estimular a habilidade associativa. Ao juntar as pistas, tudo o que foi arquitetado te leva ao resultado. Pensando na entrada de um novo ano, trouxemos um desafio temático a ser solucionado.

Abaixo, você verá um quadro exposto, com apenas algumas letras inseridas. Entre para o ano de 2023 com o pé direito e trabalhe sua associação. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar. Confira:

Jogo da forca de Ano Novo: Descubra a ação oculta no quadro relacionada ao réveillon (Metro World News)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido às dicas, realmente possui uma capacidade de percepção impressionante! Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha descoberto do que se trata, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: É uma ação no infinitivo relacionada às festividades de fim de ano.

Dica número 2: Quando reunidos, amigos e familiares se dispõem da ação para celebrar algum evento/acontecimento.

Não encontrou? Veja abaixo mais algumas letrinhas inseridas na imagem. Quem sabe agora sua mente não colabore um pouco mais?

Jogo da forca de Ano Novo: Descubra a ação oculta no quadro relacionada ao réveillon (Metro World News)

Dica número 3: A ação no infinitivo está ligada ao ‘tim-tim’ das taças, uma marca registrada para celebrar a entrada de um novo ano.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: BRINDAR.

Jogo da forca de Ano Novo: Descubra a ação oculta no quadro relacionada ao réveillon (Metro World News)

