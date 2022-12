Especialista lista os 5 melhores perfumes masculinos de 2022

Você gosta de ficar antenado nas novidades do momento e nas apostas do ano no mundo da perfumaria? Então você provavelmente está curioso para saber quais foram os melhores perfumes de 2022, não é mesmo? A youtuber especializada em perfumes, Barbara Rosa, criou uma lista pessoal de quais foram as fragrâncias masculinas que mais se destacaram neste ano. Confira!

Gentleman Eau de Parfum Reserve Privée - Givenchy

Um perfume noturno, que se destaca pelo aroma quente, ideal para momentos mais sensuais. Ideal para homens que gostam de fragrâncias amadeiradas.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha. As notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Ideal para homens que preferem perfumes adocicados. Seu aroma é muito elogiado, principalmente pelas mulheres. Mesmo sendo adocicado e amadeirado, também é considerado um perfume tropical.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Armani Code Parfum - Giorgio Armani

Um dos lançamentos mais atuais de 2022. Segundo a especialista, é um perfume ideal para o dia-a-dia e para ser utilizado como a sua assinatura. Funciona tanto de noite quanto de dia e ainda traz elegância.

LEIA TAMBÉM: Os 4 melhores perfumes masculinos nacionais para você conhecer em 2023

As notas de topo são Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são Íris, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Sálvia Esclaréia e Aldeídos e as notas de fundo são Fava Tonka e Cedro.

Scandal Pour Homme Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Um perfume misterioso, com cheiro de ‘homem mal’. Traz um adocicado intenso, com a nota de Fava Tonka em destaque.

A fragrância traz poucas notas, mas com muita qualidade. . A nota de topo é Gerânio. A nota de coração é Fava Tonka e a nota de fundo é Sândalo.

The Most Wanted Partum - Azzaro

O primeiro da lista é um perfume amadeirado abaunilhado. Com apenas três notas, é uma fragrância para homens maduros.

A nota de topo é Gengibre. As notas de coração são Notas Amadeiradas e a nota de fundo é Baunilha de Bourbon.