As tendências de skincare e maquiagem de 2023 que você precisa ter no radar

A cada novo ano, novas tendências de beleza chegam para nos inspirar e, embora algumas já tenhamos visto em outras décadas ou iniciado há algum tempo, é interessante ver como elas se manterão no futuro. Por isso, compilamos as tendências mais fortes em beleza para que você comece este 2023 da maneira certa.

Tendências 2023: Maquiagem

Gótico suave

Em 2023, veremos ressurgir duas grandes tendências dos anos 90, como o gótico suave inspirado em Wandinha Addams e os nudes clássicos, que quando combinados criarão um visual equilibrado. Cores escuras como marrom, preto e tons de vermelho misturados em sombras e delineador ajudarão você a ficar incrível e a entrar no ano novo com a melhor luz.

Destaque reverso

Alguns chamam essa maquiagem de “nova pele de vampiro”, pois se concentra em trazer brilho ao rosto de uma forma muito sutil. Normalmente, estamos acostumados a aplicar iluminador nos pontos altos do rosto, como nariz, bochechas e sobrancelhas, mas até 2023 podemos esperar uma mudança na forma de aplicá-lo. O iluminador reverso consiste em aplicar brilho em toda a pele e, em seguida, matificar pontos específicos para prolongar o desgaste da maquiagem.

Tendências 2023: cuidados com a pele

Chebula

O novo ingrediente estrela em produtos para cuidados com a pele é uma erva antienvelhecimento rica em antioxidantes que ajuda a hidratar e iluminar, corrigir fotodanos que seu rosto pode sofrer e fortalecer a elasticidade.

As buscas por esse ingrediente aumentaram 922% até o final deste ano, segundo a Quien.

Unhas metálicas e cromáticas

Essa é uma tendência que chegou em 2022, mas vai continuar no ano seguinte. Hailey Bieber mudou o que conhecíamos como unhas cromáticas com suas famosas “glazed donuts”, que nos lembram os donuts com esmalte, então podemos esperar ver essa técnica em novas cores. Outra forma de manter esta tendência é usar vernizes metálicos em diferentes tonalidades para criar um design minimalista mas cheio de atitude.