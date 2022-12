As piores fragrâncias masculinas de 2022, segundo um especialista

Você já viu aqui no Metro os melhores perfumes masculinos e femininos lançados em 2022, mas quais seriam os piores? O youtuber Junior Barreiros, que possui um canal voltado ao mundo da perfumaria, criou uma lista pessoal com as fragrâncias que deixaram a desejar no ano de 2022. Veja quais são elas a seguir.

212 VIP Black Smiley - Carolina Herrera

Não se engane, pois esse perfume faz parte de uma das linhas importadas mais cobiçadas entre os homens e as mulheres, mas a versão ‘Smiley’, uma fragrância de aroma cítrico e fresco, é muito agradável para quem está iniciando agora no mundo da perfumaria, mas deixa a desejar e não agrada o olfato dos experts em fragrâncias. Segundo Junior, o problema está no fato do perfume não encaixar em nenhuma ocasião: é fresco demais para a noite e leitoso demais para o dia-a-dia.

As notas de topo são Laranja Sanguínea, Néroli tunisiano e Gengibre. As notas de coração são Pimenta de Madagascar, Gergelim e Extrato de Lavanda e as notas de fundo são: Pele, Feijão de Baunilha e Amêndoa Doce.

Open Road - Coach

Barreiros explica que a fragrância é praticamente uma cópia de Dolce & Gabbana K, com menos qualidade, desempenho, porém tão caro quanto.

A fragrância traz o aroma de Limão e Maçã Vermelha no topo, Pimenta de Szechuan, Sálvia Esclaréia e Lavanda no coração e finaliza com as notas de fundo são Vetiver, Cedro e Patchouli ou Oriza.

Montblanc Legend Red

Para Junior Barreiros, o pior perfume importado lançado em 2022 foi Montblanc Legend Red. É um perfume bem fácil de agradar, porém com baixa fixação e projeção. O especialista explica que, apenas com 20 minutos de uso, seu aroma já chega ao patamar de muitas fragrâncias nacionais, o que não vale o preço pedido pelo perfume.

As notas de topo são Laranja Sanguínea, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Sálvia Esclaréia e Bagas de Zimbro ou Junípero e as notas de fundo são Cedro Atlas, Mogno e Fava Tonka.

