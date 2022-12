Ano Novo, vida nova: devemos fazer as pazes antes do final de ano? Imagem: Pexels

Os últimos anos foi marcado por muitas desavenças e discussões políticas que causou algumas brigas e rompimentos com pessoas queridas, como os familiares e amigos. Mas com a chegada de um novo ano, as pessoas utilizam este momento para pensar em novos horizontes, com um fechamento de ciclo e o começo de outro. Além disso, é comum reservar um momento para refletir e fazer e perdoar você mesmo e as outras pessoas que te causaram mágoas, mesmo que simbolicamente. Mas o que seria o “fazer as pazes”?

“Muito mais do que um mero pedido de desculpas e o reatar de laços, a paz de espírito também pode ser alcançada com o encerramento de relações e com o afastamento de pessoas tóxicas. Portanto, a reflexão deve ser mais profunda”, explica a especialista em comunicação não violenta e gestão de conflitos. Diana Bonar.

Não, você não leu errado. Para a especialista, mais do que fazer as pazes, também é preciso afastar o que te faz mal, seja situações ou até mesmo pessoas e isso também é uma forma de resolver conflitos. Isso pode não ser uma tarefa fácil, mas a longo prazo, é a melhor escolha que você pode tomar, mesmo não percebendo de imediato.

“Creio que a reflexão mais importante para o momento seja sobre o desejo de reatar ou cortar laços, de quem se aproximar ou se afastar. Quais relações manter em qual distância saudável. Pesquisas mostram como a qualidade das nossas relações mais próximas tem um grande impacto em nossa sensação de felicidade e bem-estar”, comenta a especialista.

A gestora de conflitos indica algumas reflexões para você fazer antes de afastar as pessoas da sua vida:

O que você valoriza em uma relação?;

O que você não tolera de jeito nenhum em uma relação?

Como você se sente ao entrar em contato com essa pessoa?

“Discussões fazem parte de qualquer relação, mas quando é demasiado é importante agendar uma conversa para investigar o que está acontecendo. Neste momento, verbalize a sua intenção e mostre que você ainda se importa. Evite usar julgamentos que irão criar mais afastamento. Opte por revelar seus sentimentos e necessidades”, finaliza Diana.

