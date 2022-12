Saiba a reação de George Clooney ao ver vestido de Julia Roberts com o rosto dele

O que você faz para que um amigo se sinta especial? Envia uma mensagem, uma cesta de café da manhã, dá uma “lembrancinha”? Julia Roberts tem um jeito bastante caloroso de demonstrar e elevou isso para o próximo nível quando ela homenageou a co-estrela de Ingresso para o Paraíso (Ticket to Paradise), George Clooney, no Kennedy Center Honors no início deste mês.

O ator de Onze homens e um segredo foi um dos destinatários da estimada honra e, para celebrar esse momento, Julia Roberts usou um vestido coberto com fotos de rosto de George Clooney. E agora, finalmente sabemos a reação do ator.

De acordo com a Us Weekly, quando Roberts subiu ao palco, Clooney parecia totalmente atordoado e murmurou: “Uau!”

Fotos do ator Gravidade foram impressos em todo o vestido e cada imagem foi contornada com uma moldura dourada. Enquanto subia no palco, Julia Roberts disse com humor: “O quê? Essa coisa velha?... Estou aqui por Gladys Knight, não deu pra notar?”.

E caso você esteja se perguntando como a atriz conseguiu um vestido tão personalizado, o design personalizado foi elaborado por Jeremy Scott, o designer criativo da Moschino, e foi estilizado por Elizabeth Stewart.

Sobre o vestido, Roberts usava uma jaqueta preta cortada - um toque simples que arredondava o ajuste, mas não desviava a atenção do assunto de honra - e combinou com joias da Chopard.

Também vimos a parte de trás do vestido graças a uma foto tirada por Serge Normant, que foi postada na conta de Stewart. “#juliaframedgeorge”, brincou a estilista na legenda.

Roberts mostrou seu apreço por seu visual no Instagram e orgulho pelo ator, onde escreveu: “Meu vestido jogando o favorito! Gratidão enorme a @jeremyscott @elizabethstewart1 @moschino por tornar meu vestido dos sonhos uma realidade! George, estou tão orgulhosa de ver você recebendo a mais alta das honras @kennedycenter”.