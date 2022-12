Os signos do zodíaco que sempre se destacam no Ano Novo

Reprodução - New Year's Eve (Andrew Schwartz/Warner Bros. Pictures / New Line Cinema)

O Ano Novo está chegando e alguns signos do zodíaco possuem sempre uma luz extra para se destacarem durante as celebrações dessa data.

Confira a seguir os signos que roubam os holofotes no Ano Novo:

Gêmeos

O geminiano ama socializar e aproveita todas as oportunidades torna-as ainda mais interessantes. No Ano Novo, ele não perderá os eventos mais importantes e se destacará com seu humor festivo ou simpatia, mas também com sua forma de trazer a alegria para quebrar o gelo ou recuperar a animação após os momentos mais delicados.

Leão

O leonino gosta de ser o centro das atenções nas festas, mas ele também costuma ser um grande anfitrião. Preocupado com a elegância e detalhes, esse signo pode fazer com que a última noite do ano seja celebrada de forma especial e emotiva por todos aqueles que se reúnem.

Confira também: O conselho para cada signo finalizar 2022

Libra

O libriano pode ter uma personalidade muito “festeira”, mas ele também ama reunir as pessoas pelas quais nutre afeto, trazendo carinho e diversão para o Ano Novo. Ele não se nega a conhecer e abraçar também os que novos integrantes que acabaram de chegar e cria um ambiente de paz, o que as pessoas apreciam, admiram e respeitam.

Sagitário

Além de adorar uma festa, o sagitariano geralmente é quem gosta de motivar a todos e dar as melhores ideias do que fazer. Ele está disposto também a passar uma noite espirituosa, com reflexões e palavras importantes, mas sem perder aquela leveza e diversão que entusiasma todos ao redor.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!