O que o pum diz sobre a sua saúde?

Você costuma soltar muitas gazes? Será que isso é saudável ou não? O pum é algo completamente natural do corpo humano e segurá-lo pode causar dores abdominais e fazer mal para a saúde. Mas e o cheiro? Será que puns mais suaves ou mais ‘potentes’ podem demonstrar como anda a sua saúde?

David Ancalle, um estudante de engenharia mecânica da Georgia Tech, resolveu testar na prática e criou um dispositivo mecânico com uma inteligência artificial que está sendo treinado para detectar doença a partir do cheiro do pum das pessoas.

Em parceria com a engenheira aeroespacial do Georgia Tech Research Institute (GTRI), Maia Gatlin, a dupla criou um aparelho com bombas e tubos que recriam a física e os sons dessa função corporal humana. Com um nome imponente, Segundo o site Megacurioso, a estimativa é que a máquina de ‘Teste de Reprodução Acústica Humana Sintética (SHART)’ possa detectar no futuro doenças como a cólera.

A partir de estudos, David Ancalle notou que algumas doenças diarreicas, como a cólera, podem se tornar fatais, com essa citada estando entre as cinco maiores causas de mortes infantis no mundo. Logo, detectar as condições previamente ajuda na prevenção.

A ideia da máquina SHART é unir modelos de aprendizagem (inteligência artificial) com sensores e implementá-los em locais que podem ocorrer surtos de doenças. “E à medida que classificamos esses eventos, podemos começar a coletar esses dados”, diz a parceira de estudos, Gatlin.

O objetivo é transformar a criação em algo menos invasivo, por isso o estudo dos sons do puns podem ser a chave do estudo. Segundo a dupla, sons são mais fáceis de serem anaçisados do que vídeos ou relatos, sendo a prévia de um exame médico. Eles explicam que barulhos de micção, flatulência, entre outros dizem muito sobre a saúde humana.

