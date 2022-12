Moda: 5 tendências da moda que toda baixinha deveria experimentar em 2023

Quem é baixinha sabe que não é tão fácil de encontrar o look perfeito. Temos que estar atentas ao escolher as calças que melhor se ajustam, quais marcas funcionarão melhor em nós e até mesmo quais vestidos ficarão bons.

Quando analisamos as tendências da moda, somos igualmente sensíveis ao que ficará melhor em nós. Analisando influencers que também são baixinhas, a PureWow analisou quais as tendências que estão funcionando e caindo bem ao corpo, de saias longas a peças de crochê.

5 tendências para experimentar em 2023

Saias Longas

No exemplo acima, o jeito que ela está usando uma saia longa deixa o corpo mais longo e magro. O segredo para obter esse efeito, é utilizar uma saia longa com fenda, para que você possa exibir suas pernas, além de ser mais confortável. As saias jeans estarão com tudo em 2023 - como sempre.

Jaqueta baiacu cropped

O truque para usar esse estilo se você for pequena é pensar em um look monocromáticol- ou seja, selecionar uma blusa e uma calça da mesma família de cores, para não dividir seu corpo em seções. Cuidado apenas para não deixar tudo perfeitamente combinando, ou corre o risco de parecer que está vestindo um uniforme.

Crochê

O tecido de crochê confere todo o estilo envolvente de um vestido, blusa ou calça de malha, mas com um toque artesanal adicional que é divertido e rico. Um padrão da cabeça aos pés, como esses vestidos, é uma declaração de estilo quando está em crochê, enquanto um cardigã ou pulôver em crochê solto é mais um tempero adicional para um visual do dia a dia. Mantenha os acessórios e sapatos mais básicos, para não tirar a atenção do crochê.

Cores cítricas da cabeça aos pés

Repita conosco: a vida é muito curta para ficar apenas com uma paleta neutra. Baixinhas ficam melhores com brilhos da cabeça aos pés em formas simples, com um bônus por usar peças bem ajustadas, mas não apertadas, que mostram suas curvas.

Casacos sem mangas

Mais substancial do que o tradicional colete fino, mas não tão pesado quanto um sobretudo completo, apresentamos o casaco sem mangas. É uma peça feita para baixinhas, já que junta todo o look sem adicionar muito tecido. E bônus - o peso médio significa que é adequado para todos, exceto para os dias mais quentes.