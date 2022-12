Maquiagem para o Ano Novo: 5 ideias modernas e glamurosas para receber 2023

Se você está determinada a fazer uma mudança, as tendências de maquiagem para 2023 serão definitivamente a inspiração que você está procurando.

De quem aposta na sutileza e na naturalidade até quem pretende dar uma virada retumbante no visual de beleza mais conservador, essas serão as propostas que estarão bombando assim que o ano começar. Então prepare sua coleção de maquiagem e vamos aproveitar o Revéillon para experimentá-las.

5 tendências de 2023 e ideias de maquiagem para a virada

O retorno do grunge

No mais puro estilo irreverente dos anos 90, a maquiagem estilo grunge está definitivamente de volta. Agora, essa estética que era parte fundamental dos looks mais rebeldes da época, ganha destaque para quem busca uma mudança radical no visual.

De mãos dadas com delineadores borrados, batons escuros, sombras esfumadas e acabamentos perfeitamente imperfeitos, esse estilo segue na linha da indiferença, fazendo-se notar com muita ousadia. Nós falamos mais sobre esse estilo esta semana. Clique aqui para relembrar.

Viva o natural

Apostando novamente na naturalidade, a maquiagem para 2023 indica que a famosa make sem maquiagem está de volta. E não só isso! Rotinas de cuidados com a pele duplamente meticulosas também se tornarão uma prioridade para quem ama looks com simplicidade natural.

Delineados gráficos e futuristas

Essa tendência já está bombando nas redes e parece que não vai embora tão cedo! O delineador gráfico mostra que não é preciso muito para inovar. Algumas linhas bem definidas em uma base simples são suficientes para destacar o visual (sem recorrer a looks de beleza muito complexos).

Seja discreta, em tons neutros; ou, completamente marcante e com cores radiantes, esse tipo de delineador permanecerá alinhado ao minimalismo, tornando-se uma das tendências de maquiagem mais propositais para 2023.

Maquiagem colorida

Definitivamente, a maquiagem colorida está mais na moda do que nunca! A tendência agora são looks com uma estética alegre, despreocupada e jovial, guiada pelo positivismo. As melhores representantes são as candy colours para acertar em cheio.

Maquiagem Sunkissed, a mais linda!

Com um ar nostálgico, delicado e hiperfeminino, as maquiagens com sombras ultra-rosadas e blushes estarão conquistando a indústria da beleza dentro e fora das redes sociais. E é que com o surgimento de tendências como maquiagem coquette, blush sunburn e maquiagem douyin, fica mais do que claro para nós que a chave é deixar o rosto corado, dando destaque ao blush e tons suaves, quase pastéis.