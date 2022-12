Esses são os melhores hidratantes da linha Nativa SPA

Seja na hora de sair ou até mesmo para ficar em casa, um bom hidratante corporal é sempre bem-vindo. E se você é do tipo de mulher que ama esse tipo de produto, com certeza conhece quais são os melhores do mercado, não é mesmo? Mas se você está entrando agora no ‘mundinho’ hidratantes e cremes corporais, não se preocupe, pois existem diversos conteúdos que podem te ajudar com a melhor escolha. Um deles é o canal da youtuber Priscila Tavares, que listou os melhores perfumes da linha Nativa SPA, uma das nacionais mais famosas.

Loção Hidratante Corporal Nativa SPA Caviar

Além da hidratação profunda, o Nativa SPA Caviar traz a fórmula de gotas purificadas de quinoa, que estimula a produção de colágeno da pele, trazendo jovialidade. Possui um aroma adulto e adocicado, e de acordo com a youtuber, seu aroma se assemelha ao do perfume importado Olympéa, de Paco Rabanne.

Possui notas de Folhas Verdes, Mandarina, Bergamota, Ylang Ylang, Frésia, Orquídea, Jasmim, Lírio branco, Rosa, Âmbar, Almíscar Branco, Baunilha e Sândalo.

Nativa SPA Ameixa Loção Hidratante

O Nativa SPA Ameixa também apresenta um aroma adulto, bem adocicado e frutado. Seu aroma é tão intenso que dispensa o uso de perfumes.

As notas de topo são Ameixa, Bergamota, Flor de Laranjeira, Pêssego, Laranja e Nectarina. As notas de coração são Amêndoa, Framboesa, Yogurt e Frésia e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Heliotrópio e Bálsamo-de-Tolu.

Loção Firmadora Corporal Nativa SPA Quinoa

Outro queridinho das mulheres é o Nativa SPA Quinoa, com vitaminas e nutrientes para a pele. Seu aroma doce lembra um tipo de sobremesa, como calda de caramelo.

As notas de topo são Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar, Mirra, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza. As notas de coração são Noz-moscada, Magnólia e Lilás e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Caramelo, Sândalo Branco e Almíscar.

