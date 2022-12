Especialista em perfumes lista os 5 melhores perfumes nacionais deste ano

Gostar ou não de um aroma de perfume é algo muito pessoal, porém, uma série de fatores, entre eles fixação e de produtos utilizados na confecção, faz com que algumas fragrâncias esteja à frente de outras no quesito qualidade. Pensando nisso, o youtuber Junior Barreiros reuniu os melhores perfumes nacionais lançados em 2022. Confira.

Lumière Enchantée - In The Box (feminino)

A fragrância feminina Lumière Enchantée, da casa nacional In The Box é um floral frutal, que inicia com um aroma suavemente amadeirado. Pode ser utilizado no dia-a-dia como uma fragrância assinatura.

As notas de topo são Mirtilo, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Magnólia, Ylang Ylang, Jasmim e Fava Tonka. Já as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Âmbar e Cedro.

Maxximus IX - In The Box (compartilhável)

Do lado masculino ou até mesmo compartilhável, quem se destaca na marca é Maxximus IX, com uma saída mais aromática, amadeirada e levemente doce. Possui alta fixação. Combina com o uso noturno.

LEIA TAMBÉM: Esses são os perfumes favoritos de 3 jovens

As notas de topo são Hortelã, Artemísia, Lavanda e Tangerina. As notas de coração são Caramelo, Patchouli ou Oriza, Fava Tonka, Cacau, Cipreste e Gerânio e as notas de fundo são: Vetiver, Cedro, Madeira de Âmbar, Sândalo e Almíscar.

Natura Homem Neo

Outro perfume indicado para a noite, pois apresente um aroma amadeirado e ambarado. Caso você seja do tipo de homem que ama receber elogios, essa é a fragrância mais indicada.

Suas notas inicias são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Cardamomo, Pataqueira, Noz-moscada, Toranja e Bergamota. As notas do meio são Cashmeran, Copaíba, Cedro Atlas, Vetiver e Madeira Guaiac e o perfume finaliza com as notas de Âmbar, Almíscar, Fava Tonka, Cumarina, Baunilha e Musgo.

Essencial Único - Natura (feminino)

Uma fragrância feminina com muitas amadeiradas, por isso é utilizado até mesmo por homens que preferem uma fragrância amadeirada e floral.

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Paramela, Íris, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Club 6 Exclusive - Eudora (masculino)

As notas de topo são Abacaxi, Calda, Maçã, Sálvia, Pimenta Preta e Toranja. As notas de coração são Canela, Flor de Laranjeira, Gerânio e Lavanda e as notas de fundo são: Caramelo, Whiskey, Âmbar, Cedro, Patchouli ou Oriza, Cumarina, Ládano, Vetiver e Diamante Negro.