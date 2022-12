Com Ano Novo se aproximando, uma coisa é certa: coisas novas estão prestes a acontecer. E com uma nova fase, as surpresas jamais são deixadas para trás.

Caça-palavras funcionam como ferramentas perfeitas para o estímulo do senso analítico. Em uma mistura na sopa de letras, você se desafia a ser mais observador, além de se concretizar como um ótimo passatempo.

Haja vista um novo olhar sobre 2023, separamos uma tarefa a você. Para entender se você possui uma característica analítica, veja se consegue encontrar a palavra “surpresas” no caça-palavras. Confira:

Convite para 2023: Busque pela palavra ‘SURPRESAS’ neste caça-palavras em 18 segundos (Metro World News)

Ao embarcar em propostas como esta, você fica ainda mais habituado a caça-palavras e cada vez melhor na prática.

O desafio em questão vai estimular sua habilidade analítica e deixá-lo mais ágil. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 18 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, está de parabéns pelo desempenho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Convite para 2023: Busque pela palavra ‘SURPRESAS’ neste caça-palavras em 18 segundos (Metro World News)

Viu só como a resposta se encontra de trás para frente na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Natal com verão: Encontre ‘CHUVISCO’ neste caça-palavras em 12 segundos

Faça mais um teste de percepção conosco: Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “chuvisco” na figura abaixo! Embora o elemento apresentado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Natal com verão: Encontre ‘CHUVISCO’ neste caça-palavras em 12 segundos (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

