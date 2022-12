A cara da riqueza: esses perfumes são poderosos e marcantes

A riqueza não está apenas na quantidade de dinheiro que você possui, mas também no modo que você se veste e até mesmo o aroma que você exala. Se você é uma pessoa que gosta de chamar a atenção e de ser imponente mesmo com pouco dinheiro no bolso, que tal conhecer alguns perfumes para te ajudar nessa missão? Confira 5 perfumes O Boticário que irão te deixar com aroma de gente rica e que podem ser utilizados em qualquer situação.

Glamour

Mesmo lançado em 2001, é moderno e elegante com um aroma bem maduro e lembra perfume importado. É ideal para o uso diário.

Suas notas de topo são Cítricos, Néroli, Mandarina e Ameixa, que se estende para as notas de coração em ris, Canela, Lilás, Flor de Laranjeira e Mimosa e finaliza com notas de notas Almíscar, Sândalo, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

L’eau de Lily

Um floral branco, que se assemelha ao perfume Lily tradicional, porém de forma mais suave e ideal para o uso diário.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Limão, Pimenta Rosa, Maçã Verde e Cassis. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo e Amêndoa.

Elysée

Nessa fragrância o aspecto riqueza não está somente no aroma, mas também no frasco. As notas presentes no perfume costumam agradar mulheres mais maduras, pois não é um perfume tão adocicado.

Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Gelado de Fruta e Maçã estão nas notas de topo; Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang são as notas de coração e Patchouli ou Oriza, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha estão nas notas de fundo.

Floratta Fleur d’ Éclipse

Um aroma que pertence a linha Floratta, a mais vendida da marca, mas com um aroma mais ‘sombrio’ e noturno. Foi lançado recentemente, mas já conquistou muitos amantes do mundo da perfumaria. É um perfume alegre, romântico e ideal para festas.

Seus acordes são Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Bergamota e Creme; Rosa Turca, Magnólia, Osmanthus e Ylang Ylang; Almíscar, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Âmbar.

Botica 214 Verano en Firenze

Também lançado neste ano, esse é um perfume floral frutado, que funciona tanto de dia quanto à noite.

As notas de topo são Morango Silvestre e Morango. As notas de coração são Jasmim e Lírio-do-Vale e para finalizar as notas de fundo são Almíscar, Baunilha e Notas Amadeiradas.