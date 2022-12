Sinta-se rica utilizando esses perfumes

Perfumes marcantes, refinados e que te deixam com o aroma de riqueza, são esses os perfumes que você confere a seguir. Se não bastassem todas essas características positivas, as fragrâncias desta lista ainda são fáceis de agradar, sendo um presente perfeito para você ou para outra pessoa.

LE DONNE

A fragrância LE DONNE, da empresa Primacial, é inspirada no importado Prada La Femme EDP.

Em sua pirâmide olfativa traz no topo Magnólia e Bergamota. No coração apresenta notas de Tuberosa, Manga, Jasmim Sambac, Íris e Ylang Ylang e no fundo traz notas de Oriza, Vetiver, Baunilha e Cera de Abelha.

NUCCI BLOOM

Sua inspiração olfativa é Gucci Bloom, com notas florais em destaque. Sendo bem fácil de agradar, serve como um ótimo presente.

Suas notas são Jasmim, Damasco e Coco no topo. No coração traz notas de Tuberosa, Magnólia e Rosa e finaliza com notas de Sândalo, Almíscar e Baunilha.

ANTIFRÁGIL POUR FEMME

Além dos perfumes inspirados, a marca Primacial também aposta em fragrâncias autorais e Antifrágil Pour Femme é um deles. Possui um aroma diurno, ideal para o uso diário, mas sem perder a elegância. Se caracteriza como floral frutado e traz notas de topo em Amora, Pera, Damasco, Maçã e Limão. No coração apresenta Magnólia, Lírio do Vale e Flor de Camomila e suas notas de fundo são Baunilha, Musk e Âmbar.

DÉCLARER

A inspiração desse perfume é Manifesto, da casa Yves Saint Laurent. Ideal para quem gosta de aromas doces, com uma forte presença de baunilha e um suave tom caramelizado.

Suas notas são Cassis ou Groselha Preta, Bergamota e Notas verdes; Lírio-do-vale e Jasmim Sambac. e Cedro, Sândalo, Baunilha e Fava Tonka.

