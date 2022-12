Relacionamento: como dar adeus para alguém que te machucou?

Não é uma tarefa fácil e ler isso parece um pouco duro, mas com a chegada de um novo ano, é preciso deixar situações e coisas negativas para traz, e isso pode incluir pessoas.

Se neste ano você não se deu muito bem no quesito amor, seja por ter terminado um relacionamento ou se frustrado em novas relações, não deixe que essa energia seja transportada para o ano seguinte. Por isso, mesmo que seja difícil, é preciso deixar para traz e esquecer pessoas que te machucaram.

A dica principal do site ‘Nueva Mujer’, é o querer. Por mais que pareça simples, o primeiro passo para a mudança é apenas acreditar e querer que isso aconteça. Não vai ser fácil de primeira e a saudade vai bater, mas o tempo pode te ajudar a curar a ferida.

Um outro ponto importante tem a ver com a sua autoestima. Após um término, principalmente se ele aconteceu de forma conturbada, é comum as pessoas não se sentirem queridas por outras. Viva esse momento de luto, mas após isso, se ame e se valorize. Perceba que você merece coisas melhor e busque dar tempo as coisas, pois quando você menos esperar, as coisas irão fluir.

Dicas para dizer adeus: