Relacionamento: 3 atitudes capazes de fazer a pessoa amada ‘CAIR AOS SEUS PÉS’

É comum gostar de uma pessoa e desejar que o sentimento seja retribuído. Contudo, é impossível cobrar de alguém o suprimento de nossas expectativas quanto ao que ele sente.

Ainda assim, há algumas formas de investir na pessoa amada sem se comprometer. Você pode investir em algumas jogadas para despertar a atenção do ‘crush’ e ‘deixá-lo aos seus pés’.

É de extrema importância ter em mente que fórmulas mágicas não existem, sendo necessário manter os pés no chão caso as coisas não saiam como planejado.

Extraído do portal Onlymyhealth, confira as três formas de chamar a atenção do ‘crush’ e despertar certo interesse em você.

Veja mais: Relacionamento: Faça estas 4 coisas e deixe sua relação com o parceiro mais FORTE

1. Desperte risos na pessoa de seu interesse

Embora o senso de humor exija naturalidade, haverá sempre aquela oportunidade de fazer seu ‘crush’ rir. Mas fique atento para não exagerar na dose e fazer com que tudo fuja do espontâneo e perca o encanto.

Piadas e espontaneidade são ótimas ferramentas, caso fluam no momento adequado. Além de colocar um sorriso no rosto de sua paquera, haverá grandes chaves de fazer com que ela goste de você.

2. Seja verdadeiro nas ações

Você não é um pavão para se exibir exageradamente! Ser real e confiante sobre sua personalidade e deixar as máscaras de lado despertarão ainda mais interesse em sua paquera.

Manter um personagem o tempo inteiro é errado e desconfortante – além da impossibilidade de sustentar para sempre. Fingir ser quem não é também pode revelar até mesmo traços de falta de amor-próprio – e te tornar uma pessoa chata de lidar.

3. De um ‘tapa’ no visual de vez em quando

Cuidar de si mesmo será importante não só para chamar a atenção de alguém, mas principalmente para a própria autoestima.

Invista em roupas especiais, unhas, cabelos e elementos diferentes para compor sua aparência, na medida em que se sinta confortável e confiante.

Antes de chamar a atenção de alguém, tenha certeza de que tudo esteja ocorrendo de modo espontâneo e natural.

Dica bônus

Nunca chame a atenção da paquera sendo quem você não é. Deixe sempre as verdadeiras impressões de sua personalidade e ser.

Não faça nada que o deixe desconfortável apenas para ser correspondido. Naturalidade e espontaneidade são as chaves principais para este primeiro momento.