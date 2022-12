Queda de cabelo: veja os motivos principais e como tratar o problema

Você está notando uma queda de cabelo mais intensa nessa época do ano? Os motivos para isso acontecer podem ser variados, mas a questão emocional e a ansiedade de ano novo também conta. Além disso, a idade, alimentação, alterações hormonais e doenças graves também podem ser causas.

Por que o cabelo cai?

De acordo com publicação no site Business Insider, o efeito eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo temporário, pode ser causado por algumas situações estressantes, como parto e recuperação de uma doença, ou ainda perda significativa de peso ou febre alta.

Também existe uma condição chamada de eflúvio anágeno, que é o impedimento do crescimento de cabelo, que caso não seja tratado, pode se prolongar. Neste caso as causas são doenças autoimunes e tratamentos contra elas, problemas hormonais, herança genética ou uso de medicamentos.

Estresse

Uma das causas mais comuns da queda de cabelo é o estresse. A princípio a queda tende a ser temporária e o os pelos conseguem se regenerar. Contudo, pessoas que estão submetidas constantemente a situações de estresse possuem queda excessiva e prolongada.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas para ter uma mente descansada e mais produtiva

Alimentação

Uma alimentação pobre em nutrientes também causa a queda de cabelo. “Você terá que ficar atento às deficiências nutricionais, como ferro, zinco e biotina“, diz Cheryl Rosen, diretora de Dermatologia da BowTied Life. A baixa concentração de vitamina B, ácidos graxos e ômega 3 também causam a queda, pois os fios ficam quebradiços e fracos.

Época do ano

Muitas pessoas não sabem, mas a época do ano também influencia no crescimento ou na queda de cabelo, neste segundo carro ocorrendo geralmente no outono.

“No verão, tendemos a manter mais cabelo para nos proteger do sol e, nos meses mais frios, mais cabelo cai do que o normal para dar lugar ao crescimento de cabelos mais grossos no inverno”, explica Gökhan Vayni, especialista em cabelos da Clínica Vera.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Saiba como se desconectar do seu celular durante as férias com estas 5 dicas