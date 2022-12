Moda: 5 looks com peças metálicas, a tendência que estará em toda parte em 2023

Reprodução As roupas metálicas virão com tudo em 2023! (Pinterest)

É quase hora de entrar no ano novo e, se as passarelas têm algo a dizer sobre isso: 2023 será todo sobre metálicos. Já veio as cores dourada e prata à mente? Saiba que não são só elas. A tendência cintilante vem em todos os tipos de tons, de azuis sutis a roxos vívidos.

Os estilos de alto brilho são ótimos para feriados festivos e festas de Réveillon, mas você pode (e deve!) também usá-los para ocasiões mais cotidianas. Adicione um acessório brilhante atraente para incrementar qualquer visual ou opte por um conjunto completo da cabeça aos pés para realmente se destacar.

5 tendências com peças metálicas para se inspirar

Casacos Metálicos

Casacos brilhantes garantem que todos os olhos estarão em você. O legal, é que um maxi casaco brilhante, pode valorizar qualquer visual, mesmo um look com legging e tênis como na sugestão acima.

Saias, calças, e shorts metálicos

Quer falar sobre roupa de festa? As peças inferiores metálicas são incrivelmente lindas e bem-vindas para o rolê! Seja uma saia, calças ou shorts, a tendência levanta qualquer look básico!

Tops metálicos

Uma vez reservado para aquelas noites de balada, o top “para sair” agora é um item básico, e os looks com eles nunca foram tão “do momento”. Você nem precisa ter planos noturnos agitados para usar esse estilo. A tendência será até mesmo para o dia a dia em 2023.

Vestidos metálicos

Para um visual metálico da cabeça aos pés, opte por um vestido ou um conjunto combinando para realmente aumentar o brilho. Inspire-se nestas opções prateadas, tanto com salto como com tênis.

Acessórios metálicos

Amplie um look casual com alguns sapatos metálicos e/ou uma bolsa. Se você deseja que seus acessórios sejam o ponto focal, escolha uma bota com cano alto prata, ou ouse em acessórios metalizados coloridos, como esta bota western vermelha abaixo.