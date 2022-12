Esses foram os 10 melhores perfumes masculinos importados de 2022

O mundo da perfumaria é imenso e surgem fragrâncias novas todos os dias, sejam nacionais ou importadas. Porém, mesmo com muitas opões no mercado, algumas fragrâncias se destacam. E é isso que você confere na lista a seguir, com os 10 melhores perfumes masculinos importados de 2022, segundo a youtuber Barbara Rosa.

Light Blue Forever pour Homme - Dolce&Gabbana

Uma fragrância aquática e leve, perfeita para os dias mais quentes. Mesmo sendo considerado um perfume cítrico, possui elegância.

As notas de topo são Toranja e Bergamota. As notas de coração são Notas Ozônicas e Folha de Violeta e as notas de fundo são Óleo de Vetiver Java, Almíscar Branco e Patchouli ou Oriza.

1 Million Elixir - Paco Rabanne

O perfume pertence a uma das linhas mais clássicas de perfumes importados, e exatamente por isso a versão Elixir não traz muitas novidade ou proposta de um novo aroma. De qualquer forma, é indicado para o uso noturno, pois conquista graças ao aroma adocicado.

As notas de topo são Maçã e Davana. As notas de coração são Rosa Damascena, Osmanthus e Cedro e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza.

Polo Blue Eau de Parfum - Ralph Lauren

É uma versão mais potente do Polo Blue tradicional, outro clássico da perfumaria. Seu aroma é mais atalcado e amadeirado. mas continua cítrico e aromático.

As notas de topo são Notas Oceânicas, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Manjericão, Verbena, Sálvia Esclaréia e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Camurça, Vetiver, Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza.

Outros perfumes que compõem o top 10 são: