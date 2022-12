4 melhores hidratantes faciais para pele oleosa e acneica

Se alguma das suas promessas de Ano Novo envolvem os cuidados com a saúde da pele, você pode começar escolhendo um bom hidratante para o uso diário. Mas é preciso se atentar aos tipos de produtos disponíveis no mercado, pois se a sua pele é oleosa ou com um número considerável de acnes, é preciso utilizar hidrantes específicos, principalmente com a chegada de dias mais quentes.

Confira a seguir 4 hidratantes para pele oleosa para você utilizar no verão.

Hidratante Facial Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Segundo a apresentadora do canal ‘Acordei Assim’, o hidratante em gel Neutrogena Hydro Boost Water possui um valor um pouco mais elevado, por isso é preciso ficar atento às promoções. Contudo, vale o investimento. A youtuber explica que o hidrante é indicado para dias de maquiagem, pois ele tem uma secagem rápida.

Possui Ácido Hialurônico, o que ajuda a pele a estabelecer o nível de água, se fortalecendo naturalmente. É indicado para qualquer pele.

Fortalecedor Facial Vichy Mineral 89

Assim como hidrante anterior, seu uso é mais indicado pela manhã. Possui secagem rápida e o objetivo deste fortalecedor facial é fortalecer as camadas naturais da pele e proteger da poluição e mudanças de clima.

Indicado para pessoas que já fazem uma rotina mais completa durante à noite e durante o dia prefere uma pele mais leve. Possui um valor elevado levando em consideração o tamanho do frasco.

Gokujyun Lotion - Loção Hidratante com Super Ácido Hialurônico Hada Labo

Se você quer apostar em um hidrante com melhor custo benefício, esse pode ser a melhor opção. A diferença está na secagem, que demora mais tempo, e na textura, que fica com um aspecto ‘grudento’ de início, mas que seca completamente após algum tempo.

A apresentadora do canal indica o uso noturno e após o banho, como se fosse um tônico.

Neutrogena Face Care Intensive Antissinais Reparador

O hidrante antissinais é indicado para uso noturno, porém, Alice diz que se surpreendeu positivamente ao utilizar o produto durante o dia. Possui um bom custo-benefício e possui secagem rápida. Está entre os melhores hidrantes nacionais, segundo a especialista.