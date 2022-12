Você pode ativar as mensagens temporárias e enviar mensagens que desaparecem no app WhatsApp de forma prática.

É possível definir se as mensagens da conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias ou 90 dias, como detalhado pelo blog do app.

Esse recurso pode ser ativado para várias conversas e, quando ativado, as novas mensagens enviadas nessas conversas desaparecerão após o período selecionado.

A configuração mais recente afeta somente as novas mensagens de uma conversa. As mensagens enviadas ou recebidas antes não serão afetadas.

O recurso de privacidade pode ser utilizado em celulares com Android e iOS.

WhatsApp: Este é o truque para ter ainda mais privacidade no app de mensagens que poucos conhecem

Em conversas individuais, ambos os participantes podem ativar as mensagens temporárias. Após a ativação desse recurso, as mensagens enviadas na conversa desaparecerão após o período selecionado.

Confira como ativar as mensagens temporárias:

Abra uma conversa no WhatsApp.

Toque no nome do contato.

Toque em Mensagens temporárias.

Se solicitado, toque em CONTINUAR.

Selecione um período de 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Selecione as conversas em que você deseja ativar esse recurso.

Toque no ícone.

Toque em OK.

Ainda de acordo com as informações, em conversas individuais, ambos os participantes podem desativar as mensagens temporárias. Após a desativação desse recurso, as mensagens enviadas na conversa deixarão de desaparecer.

