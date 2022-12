Relacionamento: Faça estas 4 coisas e deixe sua relação com o parceiro mais FORTE (Reprodução/TV Globo)

Início de relações amorosas não requer tanto esforço para manter a chama acesa. A novidade em si já é o próprio combustível. Contudo, é inevitável que a intensidade apaixonada diminua conforme o tempo passe.

Ainda assim, isso não significa que o amor acabou. É normal que as coisas fiquem menos profundas por um tempo. O problema surge quando o relacionamento adota a monotonia e frieza. Desta forma, fica ainda mais difícil empurrar com a barriga.

Entretanto, existem formas diferentes de reascender a chama da paixão, havendo a necessidade de trabalhar com cada uma delas. Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos quatro atividades para tirar seu relacionamento da monotonia e vencer a frieza. Além disso, a cumplicidade e interesse serão ainda mais fortalecidos.

Veja mais: Relacionamento: Desconfie do parceiro se ele apresentar estes 3 PÉSSIMOS sinais

1 – Fuga de aventura

Saiam da rotina de vez em quando. Façam viagens para lugares nunca explorado antes e tentem conhecer novos ambientes juntos.

Esses passeios podem ser dentro da mesma região, mas também os dois podem planejar uma viagem que os faça viver experiências um pouco mais memoráveis.

2 – Mensagens ou cartas

Usar palavras para expressar seu carinho e apreço pelo parceiro é muito importante. No dia a dia muitas coisas podem ser tidas como garantidas, então uma carta ou uma pequena mensagem escrita em papel pode causar um impacto positivo. Use palavras de afirmação na linguagem do amor.

3 – Cozinhem juntos e façam outras tarefas

O ato de cozinhar, bem como outras atividades, podem fazer total diferença quando trabalhadas em companhia. Coloque uma música do gosto do casal, sirva algumas taças de vinho/ou bebida de suas preferências e perceba o ambiente mudar para um ar romântico e contagiante.

A atividade conjunta vai dar um buzz na ligação entre você e o parceiro, criando ainda mais um senso de coletividade.

4 – Explore coisas diferentes no sexo

Esta dica funciona para os casais que possuem a vida sexual ativa. Proponha coisas diferentes ou surpreenda seu parceiro com algo inesperado para poder atiçar a chama.

Converse com seu parceiro e explorem seus desejos em conjunto. Experimente tais atividades e perceba a evolução em seu relacionamento.