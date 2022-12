Os signos que podem passar pelo último conflito amoroso de 2022

Dezembro de 2022 está chegando ao fim, mas essa fase ainda pede cautela, pois alguns signos podem lidar com problemas amorosos.

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Áries

A intensidade está em alta e pode ser um momento de crise emocional. É hora de ter cuidado com as palavras e as decisões apressadas. Lembre-se que em problemas nos quais nenhuma das partes quer ceder, é importante ter calma para chegar em acordos. Concentre-se em encontrar soluções e se apoie em bons conselhos.

Touro

Esse fim de sano pode ser de provas com relação ao amor, principalmente para quem está em um relacionamento sério. O amor pode exigir alguns sacríficos e entrar em acordo nem sempre é fácil. Alguém precisará ceder ou colocar determinados limites que são delicados.

Veja também: Os signos que não escondem uma nova paixão tão bem quanto pensam

Câncer

Alguns conflitos no amor só poderão ser resolvidos com boas palavras e paciência. Um casal precisa recuperar a conexão por meio do diálogo e deixar de dar ouvido a terceiras pessoas que desequilibram a relação. Mudanças envolvendo rotinas e o lar também podem deixar os ânimos mais aflorados.

Leão

A paixão pode ter consequências quando é levada de forma intensa; esclareça alguns maus entendidos com paciência e não se faça só de inocente. É hora de ter o dobro de cuidado com as palavras e com explosões no temperamento. Se for necessário ficar só e descansar para colocar a cabeça no lugar, faça-o.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!