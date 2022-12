Nunca use esse perfumes femininos em um encontro

Os aromas dos perfumes é algo muito pessoal, sendo assim, uma fragrância que pode ser a mais cheirosa do mundo para você, pode não agradar outras pessoas que estão ao seu redor. Isso acontece principalmente com os perfumes mais bombásticos e chamativos. Logo, esse tipo de fragrância deve ser evitado em certos tipos de eventos, como um encontro romântico, por exemplo.

Confira a seguir perfumes femininos que devem ser evitados em encontros românticos.

Gabriela Sabatini

Um perfume antigo, lançado em 1989. Uma fragrância que divide opiniões, já que muitas pessoas que sentem o aroma relatam sentir dor de cabeça e enjoo. Ainda possui muitas notas sintéticas.

LEIA TAMBÉM: Esses são os perfumes favoritos de 3 jovens

As notas de topo são Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Jasmim, Madressilva, Flor de Laranjeira, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Tabu - Dana

O famoso ‘perfume de farmácia’, pois possui um preço muito baixo. A fragrância não combina com dias quentes, mas muitas pessoas cometem o erro de utilizá-la em qualquer temperatura. Também não combina com encontros devido às notas muito sintéticas.

As notas de topo são Especiarias, Laranja, Coentro, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Ylang Ylang, Rosa, Jasmim e Narciso e as notas de fundo são Âmbar, Civeta, Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Musgo de Carvalho, Vetiver e Cedro.

Far Away - Avon

O famoso ‘amado por alguns, odiado por outros’. Foi lançado em 1994 e traz notas de topo em Coco, Ylang Ylang, Pêssego, Senegambica e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Gardênia, Violeta, Frésia, Osmanthus e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Estes foram o piores perfumes lançados em 2022