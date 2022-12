Moda: 5 looks de Jojo Todynho para se inspirar neste Revéillon

Jojo Todynho arrasa nos looks! Se inspire nos looks de Jojo Todynho para essa virada de ano! (Reprodução/@jojotodynho)

Recentemente, Jojo Todynho disse que vai passar o revéillon sem calcinha, para que 2023 comece com tudo. Mas, além dessa dica de renovação para a virada da ex-Fazenda, podemos nos inspirar nos looks da gata durante o último ano, não é mesmo?

Afinal, ela é exemplo de estilo com seus looks sensuais, coloridos e muito empoderadores.

Como faltam poucos dias para a virada de ano, decidimos deixar alguns looks da Jojo para você se inspirar e arrasar nessa virada!

5 looks de Jojo Todynho para se inspirar neste Revéillon

Vestido longo dourado

Você também é daquelas que espera o ano inteiro para usar um belo vestido dourado? Chegou o seu momento. Esse vestido de Jojo é a inspiração certa para a sua noite de virada de ano. Aposte em uma maquiagem dourada e batom vermelho para ficar ainda mais gata na noite.

O clássico, porém sensual, branco

Nada mais Revéillon do que o clássico vestido branco. Mas, como Jojo adora esbanjar sensualidade, ela optou por um longo com super decote e fendas. Além de fazer parte da tendência cut out, a peça é super confortável e é o look perfeito para a virada de ano na praia, se combinada com uma rasteirinha, uma boa make e acessórios.

Top metalizado e calça pantalona

A tendência metalizada será grande destaque em 2023. E porque não começar a utilizá-la desde já? Inspire-se nesse look da Jojo e aproveite para começar o próximo ano por dentro das trends da moda. Combinando com uma pantalona e rasteirinha, tem seu look da virada prontíssimo.

Mini macacão e peças com lantejoula

Outra tendência que é a cara da virada do ano são peças brilhantes, com lantejoula. Esse macacãozinho, além de confortável, destaca-se perfeitamente por seu brilho. Você pode optar por combinar seu macacão tanto com salto, ou mês rasteirinhas e tênis.

Peças multicoloridas

Está com dúvida de que cor passar a virada, pois não sabe mais se quer paz, amor, paixão, harmonia ou esperança? Que tal um look multicolorido, para facilitar e conseguir mostrar todos os desejos de uma única vez? Esse vestido curto, que a gata usou no Prêmio Geração Glamour é uma ótima inspiração para um look alegre, para começar 2023 cheia de energia.